Член правления Tulika: рынок таксоизвоза оживает, но перегородки остаются

Поэтому после завершения чрезвычайного положения обеспечение максимальных мер безопасности в Tulika сохраняется, как и прежде, сообщается в пресс-релизе фирмы. Если изначально перегородки были установлены в 50 авто, то теперь уже в 130.

По словам Ребане, Tulika Takso пока не будет демонтировать установленные в автомобилях пластиковые перегородки. ”В начале чрезвычайного положения мы установили специальные перегородки в 50 такси. Этого было достаточно для покрытия потребностей на тот период. Сегодня на улицы вернулись 130 такси Tulika и Tulika Premium, в том числе четыре инватакси, и все они оснащены перегородками и дезинфицирующими средствами. Поскольку мы знаем, что вирус распространяется преимущественно по воздуху, то пластиковая перегородка между передним и задним рядом сидений остается эффективным решением для снижения рисков от вируса”, — добавила она.

Как отмечает Ребане, в последние недели на такси действительно стали больше ездить, но это не дает таксофирме повода расслабляться. ”Если сравнить с самым пиком кризиса, то сейчас активно работает в три раза больше такси, но для того, чтобы сохранить стабильность и побудить людей не бояться использовать такси, мы должны со своей стороны сделать все, чтобы снизить возможные риски, исходящие от вируса. Нельзя забывать и про иностранных туристов — хотя пока среди клиентов их нет, мы надеемся на их возвращение по мере отступления вируса”, — сказала Ребане.

По ее оценке, в сфере таксоизвоза следует и в дальнейшем соблюдать специальные рекомендации, чтобы обеспечить клиентам дополнительное чувство безопасности. Также она отмечает, что во время чрезвычайного положения ожидания клиентов изменились и теперь к таксофирмам предъявляются высокие требования.

В случае, если в ближайшие месяцы распространение вируса не будет расти и ситуация станет еще более стабильной, перегородки в такси Tulika останутся до осени. Фирма намерена установить перегородки во всех автомобилях, которые используются для обслуживания клиентов.

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