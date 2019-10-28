Читатель возмущается: лояльность клиента на протяжении десятка лет — ничто для крупного банка при ходатайстве о жилищном кредите!

Читательница пишет, что является клиентом одного крупного эстонского банка уже давно, еще с подростковых лет. Теперь же, когда ей стукнуло 32 года, она все еще не спешила менять банк, да и пенсионный фонд у нее также был в этом банке.

Унаследовав сумму денег, которой хватило бы на первый взнос, она решила приобрести квартиру в новостройке в Таллинне, которая еще находится в процессе строительства — в столице ведь такие сделки не редкость. Таким образом, у нее имелся первый взнос в 20% от цены квартиры, а сам кредит должен был составить в районе 90 000 евро.

"Когда я летом ходатайствовала о жилищном кредите, то практически уперлась в тупик. Я ходила на беседы, где молодой кредитный менеджер объяснил мне, что я живу сравнительно неправильно. Я зарабатываю выше среднего, но он предъявил мне, что я не делаю накопления. Даже подсчитал, сколько мне каждый месяц надо обязательно откладывать, чтобы через 40 лет хорошо жить. Я ответила, что имею накопления в пенсионном фонде и уж как-нибудь справлюсь… Он прервал меня, что, мол, это не жизнеспособное мышление", — рассказывает женщина.

Кредитный менеджер даже посоветовал клиентке другой банк, где легче получить жилищный кредит на квартиру в новостройке, которая будет готова лишь через год.

"У меня глаза на лоб полезли — мой банк советует мне закрыть за собой дверь и удалиться. Ведь предельно ясно, что если я возьму кредит в другом банке, то должна буду перевести туда зарплату, то есть вовсе уйти из своего изначального банка", — удивляется читательница.