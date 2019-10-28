28.10.2019, 13:50

Читатель возмущается: лояльность клиента на протяжении десятка лет — ничто для крупного банка при ходатайстве о жилищном кредите!

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rus.delfi.ee
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Читатель возмущается: лояльность клиента на протяжении десятка лет — ничто для крупного банка при ходатайстве о жилищном кредите!
Pixabay

Читательница Naistekas думала, что при ходатайстве на первый в жизни и, скорее всего, последний жилищный кредит она может всегда положиться на банк, клиентом которого она являлась более десятка лет — но не тут-то было.

Читательница пишет, что является клиентом одного крупного эстонского банка уже давно, еще с подростковых лет. Теперь же, когда ей стукнуло 32 года, она все еще не спешила менять банк, да и пенсионный фонд у нее также был в этом банке.

Унаследовав сумму денег, которой хватило бы на первый взнос, она решила приобрести квартиру в новостройке в Таллинне, которая еще находится в процессе строительства — в столице ведь такие сделки не редкость. Таким образом, у нее имелся первый взнос в 20% от цены квартиры, а сам кредит должен был составить в районе 90 000 евро.

"Когда я летом ходатайствовала о жилищном кредите, то практически уперлась в тупик. Я ходила на беседы, где молодой кредитный менеджер объяснил мне, что я живу сравнительно неправильно. Я зарабатываю выше среднего, но он предъявил мне, что я не делаю накопления. Даже подсчитал, сколько мне каждый месяц надо обязательно откладывать, чтобы через 40 лет хорошо жить. Я ответила, что имею накопления в пенсионном фонде и уж как-нибудь справлюсь… Он прервал меня, что, мол, это не жизнеспособное мышление", — рассказывает женщина.

Кредитный менеджер даже посоветовал клиентке другой банк, где легче получить жилищный кредит на квартиру в новостройке, которая будет готова лишь через год.

"У меня глаза на лоб полезли — мой банк советует мне закрыть за собой дверь и удалиться. Ведь предельно ясно, что если я возьму кредит в другом банке, то должна буду перевести туда зарплату, то есть вовсе уйти из своего изначального банка", — удивляется читательница.

Несмотря на все, она все же попросила кредитное предложение. Когда же оно поступило, то ее поразил слишком высокий процент интресса: "Мне предложили 2,55% в год — знаю знакомых, которые и сейчас получали предложение в районе двух". Она утверждает, что причину высокой процентной ставки ей так никто и не объяснил — по телефону менеджер лишь что-то пробормотал о том, что срок кредита в 30 лет — это очень долгий период.

В итоге женщина запросила кредитные предложения в двух других банках, с которыми до этого никогда не имела дела. Оба банка сделали предложения намного лучше предыдущего. В одном из них она и решила взять кредит.

"Когда я написала об этих предложениях кредитному менеджеру, то надеялась, что, может, теперь мне сделают новое предложение, но не тут-то было. Он даже не ответил на мое письмо. Один клиент ушел, ну и что с того!" — возмущается она

Читательница считает, что ее опыт — поучительный пример того, что не стоит надеяться на то, что в наше время фраза "лояльный клиент" еще что-либо значит для банка. "Мы всего лишь маленькие шестеренки, которые приходят и уходят", — подводит итог она.

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