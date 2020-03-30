Читатель волнуется: можно ли заразиться коронавирусом от поступившей в продажу импортной клубники?

В южных странах уже поспела клубника и начала поступать на эстонские прилавки. В связи с этим в редакцию Maaleht позвонил взволнованные читатель с целым рядом вопросов:

"Коронавирус погибает через какое-то время, но клубника быстро портится, ее нельзя перед употреблением хранить несколько дней. Может стоит ягоды опрыскать дезинфицирующим средством? Такие ягоды безопасно покупать детям? После прошлогодних скандалов с клубникой чиновники уже начали проверки, можно ли быть уверенным, что продаваемая клубника безопасна?"

Ветеринарно-пищевой департамент объясняет, что согласно научным данным, люди не могут заразиться COVID-19 через пищу, поэтому маловероятно, что коронавирус распространяется с едой. Вирус не может умножаться в еде, для этого ему нужен живой организм.

Что касается пищи животного происхождения, то тщательная термообработка должна убить вирус, так как известно, что при термообработке в 60 °C на протяжении как минимум 30 минут все остальные вирусы погибают.

Поэтому можно спокойно употреблять в пищу клубнику, не боясь заразиться коронавирусом. Однако, как и с остальными ягодами, фруктами и овощами, ее надо сначала тщательно вымыть.

Дезинфицирующими средствами (например, для дезинфекции рук или поверхностей) обрабатывать пищу нельзя.