30.03.2020, 09:30

Читатель волнуется: можно ли заразиться коронавирусом от поступившей в продажу импортной клубники?

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Maasikad hallitavad. Maasikamüüja Liilia Kilk
Kust on pärit turul pakutavad maasikad?Foto: Argo Ingver

Читатель Maaleht взволнован: если клубника, например, из Испании, которая до этого сделала остановку в Риге, а теперь продается открытая в торговом центре или онлайн, то насколько она безопасна?

В южных странах уже поспела клубника и начала поступать на эстонские прилавки. В связи с этим в редакцию Maaleht позвонил взволнованные читатель с целым рядом вопросов:

"Коронавирус погибает через какое-то время, но клубника быстро портится, ее нельзя перед употреблением хранить несколько дней. Может стоит ягоды опрыскать дезинфицирующим средством? Такие ягоды безопасно покупать детям? После прошлогодних скандалов с клубникой чиновники уже начали проверки, можно ли быть уверенным, что продаваемая клубника безопасна?"

Ветеринарно-пищевой департамент объясняет, что согласно научным данным, люди не могут заразиться COVID-19 через пищу, поэтому маловероятно, что коронавирус распространяется с едой. Вирус не может умножаться в еде, для этого ему нужен живой организм.

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Что касается пищи животного происхождения, то тщательная термообработка должна убить вирус, так как известно, что при термообработке в 60 °C на протяжении как минимум 30 минут все остальные вирусы погибают.

Поэтому можно спокойно употреблять в пищу клубнику, не боясь заразиться коронавирусом. Однако, как и с остальными ягодами, фруктами и овощами, ее надо сначала тщательно вымыть.

Дезинфицирующими средствами (например, для дезинфекции рук или поверхностей) обрабатывать пищу нельзя.

Контроль остатков химикатов на овощах и фруктах начат. Плановые работы по надзору, которые требуют контроля на месте, пока отсрочены. На скотобойнях и на границе продолжается обычная работа.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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