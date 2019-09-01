Читатель в недоумении: цена билета Bingo loto увеличилась в два раза, а джекпот уже четвертую неделю прежний — почему?

"Джекпот Bingo loto после четвертой недели удвоения цены билета в принципе такой же. Суммы выигрыша всех обычных игр по величине такие же, сумма выигрыша финальной игры местами даже меньше", — указал внимательный читатель.

Отвечает директор по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмел:

В соответствии с правилами Bingo loto с начала августа минимальный гарантированный джекпот составляет 200 000 евро вместо прежних 100 000 евро. Это означает, что если джекпот выпадет раньше, чем минимальная гарантированная сумма накопится в фонде джекпота, джекпот все равно будет 200 000 евро. Как и раньше, минимальная гарантированная сумма накаливается в фонде джекпота за 3-4 недели и только после этого начинает расти и предполагаемый джекпот.

О влиянии изменений в игре на продажи и выигрыши еще рано говорить — игроки только пробуют новую игру и решают, начинать ли играть в новую игру и как это делать. На основании прошедших по новым правилам трех розыгрышей мы видим, что победителей в одном розыгрыше в общей сложности на 25-50% больше, чем раньше.

Количество купленных комбинаций ожидаемо несколько упало, но продажи в целом выросли. Призовой фонд Bingo loto по-прежнему составляет 50% от продаж, но раз цена билета выше прежней, то и общая сума выплаченных выигрышей больше.