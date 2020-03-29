29.03.2020, 20:55

ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Сокращение зарплат уменьшит и летние отпускные?


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paragrahvFoto: Ilmar Saabas

Работодатель сообщил, что сокращает с апреля на три месяца зарплату на 30%. Уменьшит ли урезание зарплаты отпускные во время запланированного на лето отпуска? Или выгоднее сейчас взять отпуск? Что случился, если отдохнуть сейчас, но через три месяца будет сокращение: придется ли часть отпускных возвращать обратно?

Если говорить о размере отпускных, то работнику выгоднее использовать основной отпуск в данный момент, тогда отпускные будут больше. Если использовать основной отпуск летом, а работодатель на три месяца сокращает зарплату, то в расчет отпускных пойдет также и тот период, когда зарплата работника на основании ч.1 ст.37 была уменьшена. Поэтому сейчас отпускные будут больше, чем при использовании отпуска летом.

Однако здесь важно иметь в виду, что если работодатель график отпусков уже составил, то его изменение может быть только по взаимной с работником договоренности. Если графика нет, то работник может подать заявление на отпуск, уведомление должно быть сделано по меньшей мере за 14 календарных дней.

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Отпуск предоставляется за отработанное время. Это означает, что работник зарабатывает основной отпуск пропорционально отработанному времени. Если получилось так, что работник использовал больше дней отпуска, чем он заработал (например, в случае сокращения), то у работодателя есть право переплаченные отпускные включить в счет зарплаты заботника.

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