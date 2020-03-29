ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Сокращение зарплат уменьшит и летние отпускные?

Работодатель сообщил, что сокращает с апреля на три месяца зарплату на 30%. Уменьшит ли урезание зарплаты отпускные во время запланированного на лето отпуска? Или выгоднее сейчас взять отпуск? Что случился, если отдохнуть сейчас, но через три месяца будет сокращение: придется ли часть отпускных возвращать обратно?
Если говорить о размере отпускных, то работнику выгоднее использовать основной отпуск в данный момент, тогда отпускные будут больше. Если использовать основной отпуск летом, а работодатель на три месяца сокращает зарплату, то в расчет отпускных пойдет также и тот период, когда зарплата работника на основании ч.1 ст.37 была уменьшена. Поэтому сейчас отпускные будут больше, чем при использовании отпуска летом.
Однако здесь важно иметь в виду, что если работодатель график отпусков уже составил, то его изменение может быть только по взаимной с работником договоренности. Если графика нет, то работник может подать заявление на отпуск, уведомление должно быть сделано по меньшей мере за 14 календарных дней.
Отпуск предоставляется за отработанное время. Это означает, что работник зарабатывает основной отпуск пропорционально отработанному времени. Если получилось так, что работник использовал больше дней отпуска, чем он заработал (например, в случае сокращения), то у работодателя есть право переплаченные отпускные включить в счет зарплаты заботника.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Рошаль открыл глаза россиянам на коронавирус
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Найдено слабое место у коронавируса