ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Сокращение зарплат уменьшит и летние отпускные?

Если говорить о размере отпускных, то работнику выгоднее использовать основной отпуск в данный момент, тогда отпускные будут больше. Если использовать основной отпуск летом, а работодатель на три месяца сокращает зарплату, то в расчет отпускных пойдет также и тот период, когда зарплата работника на основании ч.1 ст.37 была уменьшена. Поэтому сейчас отпускные будут больше, чем при использовании отпуска летом.

Однако здесь важно иметь в виду, что если работодатель график отпусков уже составил, то его изменение может быть только по взаимной с работником договоренности. Если графика нет, то работник может подать заявление на отпуск, уведомление должно быть сделано по меньшей мере за 14 календарных дней.

Отпуск предоставляется за отработанное время. Это означает, что работник зарабатывает основной отпуск пропорционально отработанному времени. Если получилось так, что работник использовал больше дней отпуска, чем он заработал (например, в случае сокращения), то у работодателя есть право переплаченные отпускные включить в счет зарплаты заботника.

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