05.07.2019, 08:11

Читатель спрашивает: почему акцизы снизили на четверть, а пиво не стало дешевле? Или нас обманывают?

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rus.delfi.ee
EST 10
Alkoholivaba õlle ja siidri riiul selveris
Alkoholivaba õlle ja siidri riiul selverisFoto: Priit Simson

Читатель RusDelfi интересуется: если акциз настолько незначительно влияет на цену пива, то почему оно стало за последнее время в эстонских магазинах таким дорогим? Из ответа представителя Минфина становится понятно, дело здесь в росте цен производителей и повышении торговых наценок.

Накануне 1 июля жителям Эстонии сообщили: снижение акциза на пиво на 25 процентов означает снижение цены 0,5 литра пива на 10 центов.

”Если снижают акциз на 25%, и цена пива уменьшается на 10 центов, то 100% акциза соответственно составляет 40 центов! Если из стоимости бутылки пива 1.50€ убираем весь акциз, получается 1.10€! А ведь до последнего подорожания пиво стоило от 0.70€ до1€, выходит до этого мы пили пиво не только без акциза, но государство ещё и приплачивало нам? А тогда как в Латвии пиво стоит 0.65€? Получается какая-то нестыковка, или нас обманывают?” — спрашивает читатель Александр.

На вопрос отвечает начальник отдела таможенных сборов и акцизной политики Министерства финансов Марек Уускюла.

”Хотя читатель описывает ситуацию очень своеобразно, его вопрос однако понятен. Я поясню, каким является удельный вес алкогольного акциза в магазинной цене продукта и его влияние на нее.

В легальной продаже невозможно купить алкогольные напитки, в том числе и пиво без акциза. Государство ни в коем случае, конечно, ничего не доплачивает, не компенсирует, не дотирует.

Государство также напрямую не регулирует конечную цену пива, то есть ту цену, по которой она продается потребителю.

Исходя из вопроса читателя, мой ответ будет касаться не алкогольных напитков в целом, а только пива.

Цена пива в магазине в принципе состоит из пяти компонентов: продажной цены производителя (или импортера) + акциз + наценка розничной торговли + налог с оборота + залог. Это иллюстрирует первый график.

ki.ee

Ход рассуждения читателя исходит из предположения, что из этих компонентов первый и третий (продажная цена производителя и торговая наценка) со временем не изменяется, а постоянно остается на одном и том же уровне. Если бы так было, то у нас была бы ситуация, которая изображена на втором графике (то есть цена пива выросла бы незначительно: с 1.07€ в 2016 году до 1.31€ в 2018-2019 году). К сожалению, этого не произошло.

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Мне не удалось найти график, показывающий повышение с годами цен производителя и торговой наценки. Отошлю читателя к одной статье, в которой описывается, как растет цена пива вне зависимости от акцизов, там же представители двух наиболее крупных производителей объясняют и обосновывают повышение цен.

И в заключение. Действующие начиная с 1 июля пониженные акцизы дают скидку с поллитровой бутылки пива крепостью 5% на 10 центов, если сюда прибавить налог с оборота — то на 12 центов. Это означает, что если брать за основу пример читателя, то прежняя стоимость бутылки пива 1,50€ уменьшится благодаря снижению акциза до 1,38€.

Если цена бутылки пива снизится больше, то это означает, что или производитель/импортер, или торговое предприятие уменьшило свою маржу. Если снизится в меньшей степени, то значит производитель или торговля на фоне снижения акцизов повысили свои расценки”.

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