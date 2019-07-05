Читатель спрашивает: почему акцизы снизили на четверть, а пиво не стало дешевле? Или нас обманывают?

Накануне 1 июля жителям Эстонии сообщили: снижение акциза на пиво на 25 процентов означает снижение цены 0,5 литра пива на 10 центов.

”Если снижают акциз на 25%, и цена пива уменьшается на 10 центов, то 100% акциза соответственно составляет 40 центов! Если из стоимости бутылки пива 1.50€ убираем весь акциз, получается 1.10€! А ведь до последнего подорожания пиво стоило от 0.70€ до1€, выходит до этого мы пили пиво не только без акциза, но государство ещё и приплачивало нам? А тогда как в Латвии пиво стоит 0.65€? Получается какая-то нестыковка, или нас обманывают?” — спрашивает читатель Александр.

На вопрос отвечает начальник отдела таможенных сборов и акцизной политики Министерства финансов Марек Уускюла.

”Хотя читатель описывает ситуацию очень своеобразно, его вопрос однако понятен. Я поясню, каким является удельный вес алкогольного акциза в магазинной цене продукта и его влияние на нее.

В легальной продаже невозможно купить алкогольные напитки, в том числе и пиво без акциза. Государство ни в коем случае, конечно, ничего не доплачивает, не компенсирует, не дотирует.

Государство также напрямую не регулирует конечную цену пива, то есть ту цену, по которой она продается потребителю.

Исходя из вопроса читателя, мой ответ будет касаться не алкогольных напитков в целом, а только пива.