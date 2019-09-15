Читатель спрашивает: можно ли выплачивать зарплату наличными?

Один из читателей пишет: для него было сюрпризом, когда выяснилось, что на его новой работе зарплату платят только наличными. В трудовом договоре этот вопрос прописан не было. В связи с этим читатель интересуется — есть ли у работника право потребовать, чтобы работодатель переводил трудовое вознаграждение на банковский счет? Должен ли работодатель извещать работника о том, какую сумму он платит за него налогов? На этот вопрос в Maaleht отвечает сотрудник Трудовой инспекции.
Сразу поясним, что согласно Закону о трудовом договоре, стороны оговаривают в письменном трудовом договоре оплату, в том числе порядок оплаты.
Как правило договариваются о сумме брутто, с которой работодатель обязан удержать подоходный налог, платеж по страхованию от безработицы и обязательный платеж по накопительной пенсии, а также с которой он платит социальный налог. По Закону о трудовом договоре работодатель переводит зарплату и другую плату на указанный работником банковский счет, если не стороны не договорились о другом.
Поэтому у работника в любое время есть право написать работодателю заявление, в котором указать расчетный счет, на который нужно в дальшейшем переводить его зарплату. У работодателя нет оснований отказывать в этом. В то же время Закон о трудовом договоре не исключает выплату зарплаты наличными, если обе стороны об этом договорились, пишет Maaleht.
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