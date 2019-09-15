Читатель спрашивает: можно ли выплачивать зарплату наличными?

Сразу поясним, что согласно Закону о трудовом договоре, стороны оговаривают в письменном трудовом договоре оплату, в том числе порядок оплаты.

Как правило договариваются о сумме брутто, с которой работодатель обязан удержать подоходный налог, платеж по страхованию от безработицы и обязательный платеж по накопительной пенсии, а также с которой он платит социальный налог. По Закону о трудовом договоре работодатель переводит зарплату и другую плату на указанный работником банковский счет, если не стороны не договорились о другом.

Поэтому у работника в любое время есть право написать работодателю заявление, в котором указать расчетный счет, на который нужно в дальшейшем переводить его зарплату. У работодателя нет оснований отказывать в этом. В то же время Закон о трудовом договоре не исключает выплату зарплаты наличными, если обе стороны об этом договорились, пишет Maaleht.