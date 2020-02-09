Читатель спрашивает: можно ли уволиться по электронной почте или СМС?

Читатель спрашивает: Работник нашего предприятия на больничном. Он отправил нам по электронной почте сообщение, что после окончания больничного он больше не придет на работу. Как работодатель мы с этим согласны, но попросили его прийти в контору расторгнуть договор. Работник отказался от этого. Как мы можем прекратить трудовые отношения с ним, если он не подпишет документы о прекращении?

Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда:

По Закону о трудовом договоре отказаться от трудовых отношений можно в позволяющей письменное воспроизведение форме, например, по электронной почте, письмом, по СМС. Устный отказ ничтожен. Если работник отправил вам как работодателю электронное письмо, из которого возможно заключить, что работник хочет отказаться от трудовых отношений, то выполнено требование позволяющей письменное воспроизведение формы. Поскольку других требований помимо возможности письменного воспроизведения к заявлению об отказе не предъявлено, то работник отправил вам действительное заявление об отказе.

Заявление становится действительным с его получением, то есть заявление действительно начиная с момента, когда вы получили электронное письмо работника. Это означает, что отдельного прекращения делать не нужно. Трудовые отношения заканчиваются на основании заявления, и в обозначенный в заявлении последний день трудовых отношений работодатель делает запись в регистре работы и выплачивает расчет.