Читатель RusDelfi потерял почти 80 евро из-за перебоя с доставкой посылок из США в Эстонию. Что делать?

По словам читателя, в апреле он заказал посылку из США, стоимость доставки через USPS составила почти 85 долларов (примерно 78,5 евро). В итоге посылку вернули отправителю с пометкой, что доставка в Эстонию невозможна.

"Почта США сказала, что можно ходатайствовать о компенсации расходов, но нет никакой гарантии, что ходатайство будет удовлетворено. И что теперь делать?" — сокрушается читатель.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв сказал, что в случае, если посылка была заказана в интернет-магазине, то нужно посмотреть, какие правовые акты действуют в э-торговле для возврата денег. Он отметил, что перед заказом товара из-за рубежа нужно обязательно ознакомиться с условиями возврата денег э-платформы или онлайн-магазина на случай, если товар не получится отправить.

"Для того, чтобы получить деньги за товар нужно все же связаться с онлайн-магазином или отправителем товара, компания доставки не несет ответственность за возврат стоимости товара", — подчеркнул он.

"Что касается возмещения стоимости международной доставки, то не могу прокомментировать, как действует другая почта, но Omniva все же всегда возмещала клиенту стоимость международной доставки, если доставка за границу была невозможна", — добавил Кайв.

Между тем по состоянию на 14 мая, когда была последний раз обновлена информация на сайте USPS, Эстонии больше нет в списке стран, куда не доставляются посылки из США из-за недоступности транспортировки.

Ранее пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв подтвердил Delfi, что одно время доставка посылок из США в Эстонию действительно была затруднена из-за отсутствия авиасообщения, но цепочка поставок теперь восстановлена через другие страны.

"Доставка товаров сейчас успешно идет через Украину. Однако из-за более редкого авиасообщения и ограничений по безопасности международные доставки могут идти дольше по времени, чем обычно", — объяснил он.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

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