Читатель переживает: в случае сокращения может ли работодатель удержать с меня полученную им от кассы компенсацию?(2)
Работники, которым из-за коронакризиса урезали зарплату, находятся в очень шатком положении и переживают, что будет дальше.
Работники, которым из-за коронакризиса урезали зарплату, находятся в очень шатком положении и переживают, что будет дальше.
В редакцию Ärileht обратился читатель, которому работодатель с 1 апреля на три месяца уменьшил зарплату на 30% (§37 Закона о трудовом договоре). Работодатель ходатайствует у Кассы по безработице о компенсации за апрель и май. Мужчина беспокоится, что через три месяца работодатель не сможет вернуться к прежним зарплатам и захочет переделать договора, прописав в них более низкую оплату труда. Если работник с этими изменениями не согласится, его нужно будет сократить. По правилам, если работника сокращают во время или в первый месяц после получения компенсации, то работодатель обязан вернуть государству эту компенсацию. Мужчина же переживает, что работодатель удержит сумму этой компенсации с его компенсации по сокращению.
По словам юриста Инспекции труда Греэте Каар, в случае прекращения трудовых отношений на основании § 89 или § 90 Закона о трудовых отношения в течение календарного месяца, за который ходатайствуется компенсация от Кассы по безработнице, или в течение календарного месяца, следующего за месяцем, за который ходатайствуется компенсация, работодатель возвращает кассе компенсацию зарплаты в полном объеме.
Если работнику выдается извещение о сокращении, то работодатель должен придерживаться срока предварительного уведомления, который зависит от стажа работника у данного работодателя. При стаже менее года срок уведомления составляет как минимум 15 календарных дней; при стаже от 1 года до 5 лет — 30 дней; при стаже от 5 до 10 лет — 60 дней и при стаже более 10 лет — 90 дней. При окончании трудового договора работнику помимо т. н. итогового расчета (оплата за отработанное время, компенсация за неиспользованные отпуск) полагается компенсация по сокращению, которая равно одной средней зарплате работника за месяц. Если работник проработал у работодателя как минимум пять лет, то у него есть право ходатайствовать и о возмещение по сокращению от Кассы по безработице.
В определенных случаях работодатель имеет право, если работник дал на это письменное согласие (например, по электронной почте), удерживать свои требования с зарплаты работника. Однако компенсация зарплаты от кассы не относится к требованиям, которые можно востребовать или удержать с работника.
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