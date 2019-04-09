Читатель озадачен: возврат подоходного налога выплатили, а пособие по безработице отобрали. Это не честно!

По словам советника по коммуникации Кассы по безработице Екатерины Калиничевой, данный вопрос возникают у людей каждый год период возврата подоходного налога.

"Касса по безработице уже не раз отвечала на него, но так как люди, которые получают пособие по безработице сменяются, то для многих это могло стать неожиданностью. Важно также заметить, что речь идет только о пособии по безработице, и не касается страхового возмещения по безработице", — отмечает Калиничева.

Обязанность приостановить выплату пособия по безработице исходит из Закона об услугах и пособиях рынка труда, объясняет она: "Безработному приостанавливается выплата пособия по безработице, если у него возникает доход в размере не менее 31-кратной дневной ставки пособия по безработице. В этом году 31-кратный размер пособия составляет 175,15 евро. Выплата пособия приостанавливается на 30 дней — но в то же время период выплаты пособия продлевается на 30 дней"

"Выплата пособия приостанавливается одноразово — то есть такого нет, что если человек получит возврат по налогам в размере 530 евро, то он не будет получать пособие 3 месяца. Это одноразовое приостановление и период выплаты пособия продлевается, то есть человек получит все, что ему положено. Если человек не получает возврат по налогам, то выплата пособия не приостанавливается, и пособие по безработице выплачивается и в марте", — подчеркивает советние.