Читатель — о второй пенсионной ступени: за четыре года банк превратил мои 1217 евро в 372

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фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Мои личные подсчеты о пенсионных резервах показывают, что платы за услуги съели всю прибыль от банка. И еще немного, пишет Сийм Мянник в Rahageenius.