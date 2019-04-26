26.04.2019, 07:59

Читатель — о второй пенсионной ступени: за четыре года банк превратил мои 1217 евро в 372

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rus.delfi.ee
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Rahatähed, vaesus, rikkus
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Мои личные подсчеты о пенсионных резервах показывают, что платы за услуги съели всю прибыль от банка. И еще немного, пишет Сийм Мянник в Rahageenius.

Несколько дней назад мужчина писал, что от банков невозможно получить информацию, сколько он заплатил за услуги обслуживания второй пенсионной ступени. Поэтому он решил подсчитать сам.

Если коротко, получил он следующее:

  • платы — больше, чем он предполагал;
  • прибыль — меньше, чем он думал;
  • два предыдущих пункта вместе дают безрадостную картину


Читайте подробности в Rahageenius.

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