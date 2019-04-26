26.04.2019, 07:59
Читатель — о второй пенсионной ступени: за четыре года банк превратил мои 1217 евро в 372
Мои личные подсчеты о пенсионных резервах показывают, что платы за услуги съели всю прибыль от банка. И еще немного, пишет Сийм Мянник в Rahageenius.
Несколько дней назад мужчина писал, что от банков невозможно получить информацию, сколько он заплатил за услуги обслуживания второй пенсионной ступени. Поэтому он решил подсчитать сам.
Если коротко, получил он следующее:
- платы — больше, чем он предполагал;
- прибыль — меньше, чем он думал;
- два предыдущих пункта вместе дают безрадостную картину
Читайте подробности в Rahageenius.