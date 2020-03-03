03.03.2020, 16:30

Читатель — о платных пластиковых пакетиках: разве их стоимость уже не включена в цену продуктов? Rimi хочет получить двойную выгоду?

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комментарий Rimi
EST
Читатель — о платных пластиковых пакетиках: разве их стоимость уже не включена в цену продуктов? Rimi хочет получить двойную выгоду?
Foto: Raivo Tasso

В феврале торговая сеть Rimi объявила, что больше не будет предоставлять тонкие пластиковые пакеты бесплатно. Теперь они стоят 5 центов. Однако, как подметил один наш читатель, разве эта сумма уже не учтена в стоимости продуктов? Rimi проясняет ситуацию.

"Про пакеты за 5 центов. Уже много раз писалось, что цена этих пакетиков уже вложена в стоимость продукта. Хотят получить двойную выгоду или это не так?" — интересуется читатель RusDelfi.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс подтвердила, что стоимость пластиковых пакетиков раньше была, разумеется, косвенно включена в цену фруктов и овощей, как и остальные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью — на рабочую силу, аренду, необходимые для продажи средства.

"Если подумать о расходах, необходимых для поддержания деятельности одного магазина, то каждый может понять, какие они большие по сравнению со стоимостью одного пакетика — он не стоит почти ничего", — говорит Батс.

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По ее словам, стоимость пластиковых пакетиков практически не влияет на стоимость продуктов, в отличие от расходов на аренду и рабочую силу. Для понижения цен на овощи и фрукты в первую очередь необходимо понижение их себестоимости, которая составляет почти половину от цены, а также значительное понижение стоимости аренды и рабочей силы, объясняет Батс.

"В современной Эстонии скорее идет давление их повышать. Так, например, в последние годы заработные платы выросли, но это не отразилось в равной степени на цене. Сегодняшняя конкуренция в розничной торговле просто этого не позволяет", — говорит пресс-секретарь.

"Поэтому не стоит так сильно бояться, что магазин с этих тонких пластиковых пакетов срубит такую уж серьезную прибыль. Скорее стоит бояться того, что вырастут расходы на аренду — и рабочую силу, а это может значительно выше поднять цену товаров и услуг", — говорит Батс в заключение.

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