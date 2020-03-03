Читатель — о платных пластиковых пакетиках: разве их стоимость уже не включена в цену продуктов? Rimi хочет получить двойную выгоду?

"Про пакеты за 5 центов. Уже много раз писалось, что цена этих пакетиков уже вложена в стоимость продукта. Хотят получить двойную выгоду или это не так?" — интересуется читатель RusDelfi.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс подтвердила, что стоимость пластиковых пакетиков раньше была, разумеется, косвенно включена в цену фруктов и овощей, как и остальные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью — на рабочую силу, аренду, необходимые для продажи средства.

"Если подумать о расходах, необходимых для поддержания деятельности одного магазина, то каждый может понять, какие они большие по сравнению со стоимостью одного пакетика — он не стоит почти ничего", — говорит Батс.

По ее словам, стоимость пластиковых пакетиков практически не влияет на стоимость продуктов, в отличие от расходов на аренду и рабочую силу. Для понижения цен на овощи и фрукты в первую очередь необходимо понижение их себестоимости, которая составляет почти половину от цены, а также значительное понижение стоимости аренды и рабочей силы, объясняет Батс.

"В современной Эстонии скорее идет давление их повышать. Так, например, в последние годы заработные платы выросли, но это не отразилось в равной степени на цене. Сегодняшняя конкуренция в розничной торговле просто этого не позволяет", — говорит пресс-секретарь.

"Поэтому не стоит так сильно бояться, что магазин с этих тонких пластиковых пакетов срубит такую уж серьезную прибыль. Скорее стоит бояться того, что вырастут расходы на аренду — и рабочую силу, а это может значительно выше поднять цену товаров и услуг", — говорит Батс в заключение.