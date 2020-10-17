Читатель: если работающий пенсионер попадает под сокращение, получает ли он пособие от Кассы по безработице?

Страховое возмещение по сокращению Касса по безработице выплачивает тем работникам, чьи рабочие отношения с работодателем длились как минимум пять лет и чей договор был расторгнут в связи с сокращением, или кто расторг договор на основании пункта 5 статьи 37 Закона о трудовом договоре:

"Если по непредвиденным экономическим обстоятельствам, не зависящим от работодателя, он не может предоставить работнику работу в оговоренном объеме, то он может уменьшить вознаграждение за труд на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода до разумного размера, но не ниже минимальной ставки оплаты труда, установленной Правительством Республики, если выплата оговоренного вознаграждения за труд была бы для работодателя неразумно обременительной. Работник имеет право отказаться от трудового договора по этой причине, предупредив об этом за пять рабочих дней. При отказе от трудового договора работнику выплачивается возмещение в размере одного среднемесячного вознаграждения за труд работника, также работник имеет право получить страховое возмещение по сокращению на условиях и в порядке, которые предусмотрены Законом о страховании от безработицы".

Получить страховое возмещение по сокращению имеют право и люди, достигшие пенсионного возраста.

Однако пенсионеры не могут получать компенсация по страхованию от безработицы и пособие по безработице, так как предпосылкой для этих выплат является регистрация человека как безработного в Кассе по безработице.