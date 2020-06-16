Число заявлений в комиссии по трудовым спорам растет, время их рассмотрения увеличивается
Заявлений в комиссии по трудовым спорам подается все больше. Поэтому время их рассмотрения затягивается.
Заявлений в комиссии по трудовым спорам подается все больше. Поэтому время их рассмотрения затягивается.
В первые пять месяцев этого года в комиссии по трудовым спорам поступило 1474 заявления, что на 174 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего подается требований, связанных с заработной платой, процентами и компенсациями. Среди секторов на первом месте по количеству претензий находятся рестораны и другие места общественного питания.
Комиссия по трудовым спорам является независимым внесудебным органом, который разрешает трудовые споры беспристрастно. Задача Комиссии по трудовым спорам состоит в том, чтобы разрешить трудовой спор правильно, максимально просто, быстро и с низкими затратами, потому что обращение в комиссию не облагается государственной пошлиной. При разрешении трудового спора в Комиссии по трудовым спорам каждая сторона несет свои процессуальные расходы сама.
Как правило, заявление, поданное в Комиссию по трудовым спорам, рассматривается в течение 45 календарных дней, но в некоторых случаях время рассмотрения может удлиняться. По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, в последние месяцы количество заявлений начало расти. ”Из-за чрезвычайной ситуации, вызванной распространением вируса COVID-19 и вытекающих из этого ограничений, многие работодатели столкнулись с трудностями, клиентов больше не стало и люди потеряли работу. В сложных ситуациях часто стремятся найти наиболее простые решения, и нередки случаи, когда стороны игнорируют некоторые вытекающие из закона обязательства, не учитывают их или просто не считаются друг с другом. Начиная с конца марта на наш информационный телефон поступало много вопросов о подаче заявлений в комиссии по трудовым спорам, а начиная с апреля число заявлений постоянно растет, что приводит к тому, что время их рассмотрения увеличивается”, — сказала Марипуу.
Сроки рассмотрения дел в Комиссии по трудовым спорам удлинились, в том числе, из-за переноса назначенных по ходатайству сторон слушаний в период с 13 марта по 17 мая 2020 г. в связи с чрезвычайной ситуацией.
При обращении в Комиссию по трудовым спорам можно выбрать один из трех видов производства: обычное, письменное или согласительное. Заявления в Комиссию по трудовым спорам можно подавать с цифровой подписью, отправлять по почте или оставлять в почтовом ящике офисов Инспекции труда. Дополнительную информацию о трудовых спорах можно найти на домашней странице Инспекции труда или на портале трудовой жизни Tööelu. В 2019 году Комиссия по трудовым спорам разрешила 2942 трудовых спора.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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