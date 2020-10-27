27.10.2020, 08:12
Число зарегистрированных безработных вновь превысило отметку в 50 000 человек
Согласно данным Кассы по безработице, в Эстонии к концу прошлой недели было зарегистрировано 50 004 безработных.
Согласно данным Кассы по безработице, в Эстонии к концу прошлой недели было зарегистрировано 50 004 безработных.
Число зарегистрированных безработных в стране превысило отметку в 50 тысяч человек впервые с начала августа, сообщает RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.
По состоянию на 25 октября уровень зарегистрированной безработицы составлял в Эстонии 7,7%. Самым высоким он был в Ида-Вирумаа — 12,4 процента, а самым низким в Йыгевамаа — 4,7 процента.
В течение 2020 года более высоким уровень безработицы был лишь в конце июля и составлял 7,78% (50 416 человек).
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