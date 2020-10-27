Число зарегистрированных безработных вновь превысило отметку в 50 000 человек

Число зарегистрированных безработных в стране превысило отметку в 50 тысяч человек впервые с начала августа, сообщает RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.

По состоянию на 25 октября уровень зарегистрированной безработицы составлял в Эстонии 7,7%. Самым высоким он был в Ида-Вирумаа — 12,4 процента, а самым низким в Йыгевамаа — 4,7 процента.

В течение 2020 года более высоким уровень безработицы был лишь в конце июля и составлял 7,78% (50 416 человек).