Число вышедших из второй пенсионной ступени приближается к 100 000

Средний возраст вышедших из второй пенсионной ступени составляет 39 лет, а женщин на 4000 больше, чем мужчин.

На прошлой неделе заявление о выходе подали 7 690 человек.

Общее число пенсионных счетов в стране составляет около 765 000.