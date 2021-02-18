18.02.2021, 12:45

Число вышедших из второй пенсионной ступени приближается к 100 000

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Raha, kogumine, säästmine, pension
Raha, kogumine, säästmine, pensionFoto: Argo Ingver

По состоянию на сегодня заявление о выводе денег со второй пенсионной ступени подали государству 95 694 человек.

Средний возраст вышедших из второй пенсионной ступени составляет 39 лет, а женщин на 4000 больше, чем мужчин.

На прошлой неделе заявление о выходе подали 7 690 человек.

Общее число пенсионных счетов в стране составляет около 765 000.

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