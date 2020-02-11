Число стартапов в Эстонии перевалило за тысячу

В базе данных Startup Estonia число зарегистрированных в Эстонии стартапов превысило тысячу, что более чем в два раза больше, чем год назад.
По данным Startup Estonia 81% эстонских стартапов работает в Харьюмаа. В Тартумаа зарегистрировано 13% стартапов и остальные 6% приходятся на все остальные уезды Эстонии. Всего в секторе сегодня занято более 6000 человек
В начале этого года Startup Estonia представило обновленную базу данных эстонских стартапов, которая позволяет получать более точные статистические данные о действующих в Эстонии стартапах и о развитии сектора.
”Стартапы хорошо приняли новую базу данных — данные активно заносятся, обновляются и используются. Это очень важно с точки зрения развития сектора, ведь присоединившиеся к базе компании лучше видны потенциальным инвесторам, партнерам и клиентам, также можно постоянно отслеживать и развитие сектора в целом. Кроме того, новая база данных дает четкий сигнал того, на сколько открыт и прозрачен сектор в целом", — сказала руководитель Startup Estonia Маарика Труу.
Таким образом, достигнута и стратегическая цель Startup Estonia — тысяча стартапов в Эстонии к концу 2020 года. "Однако, гораздо важнее числа конечно же успех наших местных стартапов, поддержку которым оказывают Startup Estonia и многие другие организации по всей Эстонии", — добавила Труу.
База данных Startup Estonia дает самый обширный обзор о стартапах зарегистрированных в Эстонии и, по имеющимся данным, является самой обширной подобной базой данных в мире. В базу данных, согласно договоренности, включены компании, которые действуют до 10 лет включительно, ориентированы на быстрый рост на глобальных рынках, и чьи товары, услуги и бизнес-модель глобально масштабируемы.
В базе данных можно найти название стартапа, регистрационный код, год основания, а также точные данные о секторе, в котором компания работает, используемые технологии, описание товаров и услуг, информацию о работниках, уплаченных налогах на рабочую силу, оборот и привлеченные инвестиции, а также многое другое. Источниками данных являются сами стартапы, собранная Startup Estonia информация из открытых источников, а также данные Налогово-таможенного департамента Эстонии.
На сайте Startup Estonia база данных является наиболее посещаемой страницей, которую просматривает около 15000 пользователей ежемесячно. С базой данных можно ознакомиться здесь: https://startupestonia.ee/startup-database
Startup Estonia объединяет и поддерживает стартапы Эстонии. Startup Estonia является государственной программой основанной для развития стартап-экосистемы в Эстонии, которая дает толчок для создания стартапов и их успеха на международных рынках. Программу Startup Estonia воплощает в жизнь KredEx.
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