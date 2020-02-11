Число стартапов в Эстонии перевалило за тысячу

По данным Startup Estonia 81% эстонских стартапов работает в Харьюмаа. В Тартумаа зарегистрировано 13% стартапов и остальные 6% приходятся на все остальные уезды Эстонии. Всего в секторе сегодня занято более 6000 человек

В начале этого года Startup Estonia представило обновленную базу данных эстонских стартапов, которая позволяет получать более точные статистические данные о действующих в Эстонии стартапах и о развитии сектора.

”Стартапы хорошо приняли новую базу данных — данные активно заносятся, обновляются и используются. Это очень важно с точки зрения развития сектора, ведь присоединившиеся к базе компании лучше видны потенциальным инвесторам, партнерам и клиентам, также можно постоянно отслеживать и развитие сектора в целом. Кроме того, новая база данных дает четкий сигнал того, на сколько открыт и прозрачен сектор в целом", — сказала руководитель Startup Estonia Маарика Труу.

Таким образом, достигнута и стратегическая цель Startup Estonia — тысяча стартапов в Эстонии к концу 2020 года. "Однако, гораздо важнее числа конечно же успех наших местных стартапов, поддержку которым оказывают Startup Estonia и многие другие организации по всей Эстонии", — добавила Труу.