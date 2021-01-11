Число покинувших II пенсионную ступень людей еще более возросло

По данным Пенсионного центра, заявление о выходе из II пенсионной ступени представили почти 43 000 человек. То есть, на сегодняшний день забрать свои деньги решили 6% участников II пенсионной ступени.
По состоянию на четверг подавших заявление о выходе из II пенсионной ступени было немногим более 29 000.
Выйти из II ступени можно в любое время. Те кто подаст заявление до 31 марта, получат деньги в сентябре.
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