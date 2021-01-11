Число покинувших II пенсионную ступень людей еще более возросло

По состоянию на четверг подавших заявление о выходе из II пенсионной ступени было немногим более 29 000.

Выйти из II ступени можно в любое время. Те кто подаст заявление до 31 марта, получат деньги в сентябре.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.