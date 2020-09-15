Число платежных отпусков в банке SEB за лето уменьшилось на 40%

Основной период ходатайств о платежных отпусках выпал на время чрезвычайного положения, и причины были в первую очередь связаны с обусловленной коронавирусом неуверенностью, исходящими из чрезвычайной ситуации ограничениями и переорганизацией экономической жизни в некоторых секторах.

”Мы видим, что в целом лето положительно повлияло на клиентов, до сих пор уверенность в отношении будущего постепенно восстанавливалась. Большинство платежных отпусков, заключенных ранее в нашем банке, завершилось с наступлением установленного периода, и клиенты не сочли нужным их продлять. Заметная часть клиентов выразили желание раньше срока вернуться к погашению основной части кредита, поскольку их финансовое положение и перспективы восстановились”, — прокомментировал ситуацию с платежными отпусками член правления SEB Айнар Леппянен.

В общей сложности по состоянию на сегодняшний день в платежном отпуске находится приблизительно 1600 частных и бизнес-клиентов банка. В связи с коронавирусом не увеличилась доля клиентов, имеющих задолженность перед банком, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она даже несколько сократилась.

”Подводя итог по первой волне коронавируса, можно сказать, что ключевую роль сыграло быстрое реагирование государства и банков на возникшую ситуацию, с помощью чего люди и предприятия получили поддержку во время внезапного торможения экономики. Не менее важную роль сыграла и финансовая сознательность и прилежное поведение самих людей и предприятий. Это помогло справиться с первым шоком. В то же время понятно, что мы только на пути к нормализации ситуации и во многих секторах неуверенность скорее увеличилась (услуги размещения, гостиничный бизнес, общественное питание, туризм и непосредственно связанные с ними сферы деятельности), поэтому сегодня еще нет причины быть слишком оптимистичным. Кризис здравоохранения и связанное с ним падение оборота и прибыли во многих секторах обратимы, если на вирус в итоге будет найдено решение, однако следует справляться с ситуацией также и до его появления. Одним из ключевых слов в преодолении кризиса, безусловно, является сотрудничество, как между людьми, разными секторами, так и между публичным и частным секторами, поэтому мы надеемся, что оно продолжится и в дальнейшем еще больше улучшится”, — подвел итог по теме Айнар Леппянен.