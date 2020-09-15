15.09.2020, 10:10

Число платежных отпусков в банке SEB за лето уменьшилось на 40%


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Euroraha
EurorahaFoto: Sven Arbet

За лето количество оформленных платежных отпусков частных и бизнес-клиентов банка SEB уменьшилось на 40%, в конце лета число новых поданных ходатайств на платежный отпуск оставалось на низком уровне. Из платежных отпусков частных клиентов 78% составляют жилищные кредиты и 22% — потребительские кредиты и лизинг. Помимо жилищного кредита, лизинга и потребительского кредита в SEB можно было ходатайствовать о платежном отпуске для учебного кредита и кредитной карточки, однако такие отпуска были скорее исключениями.

Основной период ходатайств о платежных отпусках выпал на время чрезвычайного положения, и причины были в первую очередь связаны с обусловленной коронавирусом неуверенностью, исходящими из чрезвычайной ситуации ограничениями и переорганизацией экономической жизни в некоторых секторах.

”Мы видим, что в целом лето положительно повлияло на клиентов, до сих пор уверенность в отношении будущего постепенно восстанавливалась. Большинство платежных отпусков, заключенных ранее в нашем банке, завершилось с наступлением установленного периода, и клиенты не сочли нужным их продлять. Заметная часть клиентов выразили желание раньше срока вернуться к погашению основной части кредита, поскольку их финансовое положение и перспективы восстановились”, — прокомментировал ситуацию с платежными отпусками член правления SEB Айнар Леппянен.

В общей сложности по состоянию на сегодняшний день в платежном отпуске находится приблизительно 1600 частных и бизнес-клиентов банка. В связи с коронавирусом не увеличилась доля клиентов, имеющих задолженность перед банком, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она даже несколько сократилась.

”Подводя итог по первой волне коронавируса, можно сказать, что ключевую роль сыграло быстрое реагирование государства и банков на возникшую ситуацию, с помощью чего люди и предприятия получили поддержку во время внезапного торможения экономики. Не менее важную роль сыграла и финансовая сознательность и прилежное поведение самих людей и предприятий. Это помогло справиться с первым шоком. В то же время понятно, что мы только на пути к нормализации ситуации и во многих секторах неуверенность скорее увеличилась (услуги размещения, гостиничный бизнес, общественное питание, туризм и непосредственно связанные с ними сферы деятельности), поэтому сегодня еще нет причины быть слишком оптимистичным. Кризис здравоохранения и связанное с ним падение оборота и прибыли во многих секторах обратимы, если на вирус в итоге будет найдено решение, однако следует справляться с ситуацией также и до его появления. Одним из ключевых слов в преодолении кризиса, безусловно, является сотрудничество, как между людьми, разными секторами, так и между публичным и частным секторами, поэтому мы надеемся, что оно продолжится и в дальнейшем еще больше улучшится”, — подвел итог по теме Айнар Леппянен.

Исходя из единого порядка платежных отпусков, договоренного между банками Эстонии, о платежном отпуске можно по-прежнему ходатайствовать в случае договоров на кредиты для предприятий, на жилищный кредит, лизинг и потребительские кредиты. Продолжительность платежного отпуска для жилищных кредитов составляет максимально 12 месяцев, для лизинга и потребительских кредитов — максимально 6 месяцев. Предприятия или группы предприятий, имеющие общий кредитный лимит менее 5 миллионов евро в одном банке, могут получить платежный отпуск по основной части кредита на срок до 6 месяцев.

Порядок платежных отпусков применяется в отношении кредитных договоров, заключенных до 12 марта, и предусматривает подачу ходатайства на платежный отпуск до 29 сентября этого года (включительно). Согласно этим правилам, заявку на платежный отпуск могут подать клиенты, у которых до применения порядка платежных отпусков не было проблем с погашением кредита. Взятие платежного отпуска не влияет ни на кредитную историю клиента, ни на его кредитоспособность в настоящее время или в будущем.

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