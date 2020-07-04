Число пассажиров Tallink снизилось на 85%
Во втором квартале судоходная компания Tallink перевезла 388 212 пассажиров, что на 85,4% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила компания в своем биржевом сообщении, пишет dv.ee.
Во втором квартале судоходная компания Tallink перевезла 388 212 пассажиров, что на 85,4% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила компания в своем биржевом сообщении, пишет dv.ee.
Объём перевезённых грузов сократился во втором квартале на 12,8% и составил 86 755 единиц, также количество перевезенных пассажиров уменьшилась до 65,8%, достигнув 102 479 человек.
На объем грузоперевозок судоходной компании Tallink во втором квартале неблагоприятно повлияло закрытие границ, вследствие чего была достигнута наивысшая точка кризиса, поскольку суда не могли перевозить пассажиров через границу.
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