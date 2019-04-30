Число безработных в Германии снизилось до рекордно низкого уровня

Число безработных в Германии в апреле снизилось на 72 тысячи до 2,229 миллиона человек. Тем самым доля трудоспособных жителей страны, не имеющих работы, по сравнению с мартом уменьшилась на 0,2 процентных пункта до 4,9 процента, сообщило во вторник, 30 апреля, Федеральное агентство по труду. Это наиболее низкий показатель для данного месяца в истории объединенной Германии.

В марте уровень безработицы в ФРГ достигал 5,1 процента, в апреле 2018 года — 5,3 процента. При этом доля безработных в западных федеральных землях составляет 4,6 процента, в восточных — 6,4 процента.

44,94 миллиона работающих в Германии

В марте 2019 года в Германии работали 44,94 миллиона человек. Это на 33 тысячи человек больше, чем в феврале 2019 года и на 491 тысячу больше, чем в марте 2018 года.

Между тем Европейское статистическое агентство Eurostat 30 апреля также опубликовало новые данные по безработице. Согласно этой информации, доля неработающих граждан трудоспособного возраста в странах ЕС в марте снизилась до 7,7 процента, что является наиболее низким показателем с сентября 2008 года.