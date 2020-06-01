Число безработных увеличилось за неделю на полтысячи. Самая большая прибавка - в Таллинне и Харьюмаа

"Больше всего безработица выросла в Таллинне и Харьюмаа, а рабочих мест прибавилось в других местах", - пояснил главный специалист по коммуникациям Кассы по безработницы Лаури Коол.
Сложно найти людей на те позиции, которые требуют длительного обучения. По прежнему напряженная ситуация в ИТ-секторе: работодателям трудно найти высококвалифицированных специалистов.
Коол также отметил нехватку в некоторых уездах врачей-специалистов, и, видимо, эта проблема будет только усугубляться.
По состоянию на 31 мая на учете в Кассе по безработице состояли 50 720 человек, уровень зарегистрированной безработицы составлял 7,8%. Число безработных за неделю увеличилось на 479 человек.
Выше всего уровень безработицы в Ида-Вирумаа (13,2%), самый низкий - на Хийумаа (4,6%).
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Всё время плакала от боли: в Ингушетии судят детского гинеколога
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
В Корее выпустили скидочные купоны для привлечения людей в кино