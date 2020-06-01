Число безработных увеличилось за неделю на полтысячи. Самая большая прибавка - в Таллинне и Харьюмаа

"Больше всего безработица выросла в Таллинне и Харьюмаа, а рабочих мест прибавилось в других местах", - пояснил главный специалист по коммуникациям Кассы по безработницы Лаури Коол.

Сложно найти людей на те позиции, которые требуют длительного обучения. По прежнему напряженная ситуация в ИТ-секторе: работодателям трудно найти высококвалифицированных специалистов.

Коол также отметил нехватку в некоторых уездах врачей-специалистов, и, видимо, эта проблема будет только усугубляться.

По состоянию на 31 мая на учете в Кассе по безработице состояли 50 720 человек, уровень зарегистрированной безработицы составлял 7,8%. Число безработных за неделю увеличилось на 479 человек.

Выше всего уровень безработицы в Ида-Вирумаа (13,2%), самый низкий - на Хийумаа (4,6%).

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