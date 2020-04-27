Число безработных с начала объявления ЧП выросло на 11 178 человек

По состоянию на 26.04.2020, на учете в Эстонской кассе по безработице было 47 889 человек. Ставка зарегистрированной безработицы 7,4%. За неделю численность безработных выросла на 3%, рост за месяц составил 20%. С начала объявления чрезвычайного положения численность зарегистрированных безработных выросла на 11 178 человек.

На прошлой неделе (20.04.2020 — 26.04.2020) в качестве безработных зарегистрировались 1766 человек (неделю ранее было 2501 новых зарегистрированных безработных). Регистрация в качестве безработных несколько ниже чем на прошлых неделях с начала введения чрезвычайного положения. На прошлых неделях численность зарегистрированных безработных не была ниже 2000.

Из новых зарегистрированных безработных, которые добавились на прошлой неделе, 30% были сокращены со своего последнего рабочего места. Доля сокращенных по сравнению с позапрошлой неделей осталась на том же уровне.

По состоянию на 26.04.2020 самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Ида-Вирумаа — 12,9%, и самая низкая на Хийумаа 4,4%. С начала объявления чрезвычайного положения зарегистрированная безработице выросла во всех уездах.

На прошлой неделе уведомления о коллективных сокращениях подали 3 учреждения (неделю ранее 5), по первоначальной информации которых планируется сократить 84 работника (неделю ранее 153 работника).

На прошлой неделе заявления о компенсации заработной платы подали 529 учреждений, которые ходатайствовали о компенсации заработной платы в общей сложности для 1468 человек. Всего в течение трех недель 6158 учреждений подали заявления, они ходатайствовали о компенсации для 32 209 человек. На сегодняшний день общий размер компенсаций заработной платы составляет 26 047 650 евро.

Компенсации заработной платы выплачиваются каждый рабочий день. Список предприятий, ходатайства которых удовлетворены, можно посмотреть на сайте кассы по безработице. Назначения прошлой недели отмечены в таблице как назначения за 17 неделю. Список обновляется каждый понедельник.

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