Численность зарегистрированных безработных в октябре выросла

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце октября была в Ида-Вирумаа (12,5%) и самая низкая - в Йыгевамаа (4,8%).

В октябре зарегистрировалось 8 153 новых безработных, что меньше, чем в сентябре. Несмотря на то, что в октябре прибавилось меньше новых безработных, численность зарегистрированных безработных выросла, так как по сравнению с прошлым месяцем меньше людей заканчивали статус безработных. В октябре трудоустроились или занялись предпринимательством 4 160 человек, что меньше, чем в предыдущие месяцы.

В октябре через Кассу по безработице передавалось 8 455 рабочих мест, что по сравнению с предыдущими месяцами несколько меньше. Новых предложений о работе в октябре было 4 277. Осенью прошлых лет количество новых предложений о работе также снижалось.

Подробная статистика на сайте Кассы по безработице.

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