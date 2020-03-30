Численность зарегистрированных безработных превысила границу 40 000
Численность зарегистрированных безработных превысила границу 40 000. По состоянию на 29 марта было 40 125 зарегистрированных безработных.
Численность зарегистрированных безработных превысила границу 40 000. По состоянию на 29 марта было 40 125 зарегистрированных безработных.
Ставка зарегистрированной безработицы 6,2%. Численность безработных за неделю выросла на 4%, за месяц на 9%.
В последние недели значительно заметен рост активности регистрации в качестве безработных. На прошлой неделе в качестве безработных зарегистрировалось несколько меньше людей, чем в начале чрезвычайного положения. Новых безработных на прошлой неделе (23-29.03.2020) добавилось 2059, на позапрошлой неделе (16-22.02.2020) эта цифра была несколько больше — 2312.
За неделю зарегистрированная безработица выросла во всех уездах, больше всего в Таллинне и Харьюмаа.
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