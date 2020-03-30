Численность зарегистрированных безработных превысила границу 40 000

Ставка зарегистрированной безработицы 6,2%. Численность безработных за неделю выросла на 4%, за месяц на 9%.

В последние недели значительно заметен рост активности регистрации в качестве безработных. На прошлой неделе в качестве безработных зарегистрировалось несколько меньше людей, чем в начале чрезвычайного положения. Новых безработных на прошлой неделе (23-29.03.2020) добавилось 2059, на позапрошлой неделе (16-22.02.2020) эта цифра была несколько больше — 2312.

За неделю зарегистрированная безработица выросла во всех уездах, больше всего в Таллинне и Харьюмаа.

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