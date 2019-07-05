Черный список Департамента защиты прав потребителей пополнился десятью фирмами

На данный момент в черном списке 104 фирмы — они не выполнили постановления Комиссии по потребительским спорам.

В течение последнего месяца туда добавились следующие предприятия: OÜ Rocca Hotelligrupp, AS Plastor, OÜ Elektius, Varuosamees OÜ, AutoDrive OÜ, Tigudiivan OÜ, Nombe Kabujogera OÜ, Modernmööbel.ee OÜ, Osaühing OX Eesti, IM Partners OÜ.

Предприятие попадает в черный список, если не выполняет постановление комиссии в течение 30 дней. Смотрите полный черный список здесь!

Стоит отметить, что список постоянно меняется, так как предприятие удаляется оттуда после выполнения решения комиссии. Поэтом со временем одно из указанных выше предприятий может исчезнуть из списка.