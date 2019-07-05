05.07.2019, 13:25

Черный список Департамента защиты прав потребителей пополнился десятью фирмами

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rus.delfi.ee
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EuroFoto: Ilmar Saabas

Департамент защиты прав потребителей напоминает, что перед совершением покупки или заключением договора стоит всегда проверить благонадежность предприятия, заглянув и в черный список департамента. Недавно этот список пополнился десятью новыми фирмами.

На данный момент в черном списке 104 фирмы — они не выполнили постановления Комиссии по потребительским спорам.

В течение последнего месяца туда добавились следующие предприятия: OÜ Rocca Hotelligrupp, AS Plastor, OÜ Elektius, Varuosamees OÜ, AutoDrive OÜ, Tigudiivan OÜ, Nombe Kabujogera OÜ, Modernmööbel.ee OÜ, Osaühing OX Eesti, IM Partners OÜ.

Предприятие попадает в черный список, если не выполняет постановление комиссии в течение 30 дней. Смотрите полный черный список здесь!

Стоит отметить, что список постоянно меняется, так как предприятие удаляется оттуда после выполнения решения комиссии. Поэтом со временем одно из указанных выше предприятий может исчезнуть из списка.

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