"Черная пятница" на топливном рынке: Neste снизила цены на заправках, за ней последовали Circle K и Olerex

Цены на топливо на заправках Neste в эти выходные:

Бензин 95 — 1.149

Бензин 98 — 1.199

Дизельное топливо D — 0.959

Neste Pro Diesel — 1.039

Circle K

В полдень снизила цены на топливо по всей Эстонии на 8 центов и Circle K. Вдобавок в "черный уикенд" дополнительная скидка 10 центов с литра на топливо milesPLUS для клиентов EXTRA Club. Помимо выгодных цен на топливо в этот уикенд специальные цены на автомойку, горячую еду и напитки.

Бензин 95 miles сегодня стоит 1,149 евро за литр и дизельное топливо D miles — 0,959 евро за литр.

Позднее Olerex сообщила, что сегодня по случаю "Черной пятницы" на 10 центов снизила цены на бензин и дизельное топливо. Скидка на станциях Olerex действует до вечера воскресенья на этой неделе, причем не только для постоянных клиентов, но и для всех прочих желающих заправиться.

”Это одна из крупнейших краткосрочных скидок на топливном рынке в этом году. Заправившись в ближайшие дни, можно будет сэкономить 5-6 евро с бака топлива”, — отметил руководитель по закупкам и логистике Olerex Антон Шафростин.

До вечера воскресенья на всех заправочных станциях Olerex 95 и 98 бензин стоит, соответственно, 1,129 и 1,179 евро за литр, а дизельное топливо - 0,939 евро за литр.

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