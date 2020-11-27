"Черная пятница" на топливном рынке: Neste снизила цены на 8 центов, за ней последовала Circle K

Цены на топливо на заправках Neste в эти выходные:

Бензин 95 — 1.149

Бензин 98 — 1.199

Дизельное топливо D — 0.959

Neste Pro Diesel — 1.039

В полдень снизила цены на топливо по всей Эстонии на 8 центов и Circle K. Вдобавок в "черный уикенд" дополнительная скидка 10 центов с литра на топливо milesPLUS для клиентов EXTRA Club. Помимо выгодных цен на топливо в этот уикенд специальные цены на автомойку, горячую еду и напитки.

Бензин 95 miles сегодня стоит 1,149 евро за литр и дизельное топливо D miles - 0,959 евро за литр.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.