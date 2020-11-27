"Черная пятница" на топливном рынке: Neste снизила цены на 8 центов, за ней последовала Circle K

Сегодня, 27 ноября, Neste снизила цены на все виды топлива на 8 центов с литра. Снижение цен проходит в рамках кампании "Черной пятницы" и действует до воскресенья.
Цены на топливо на заправках Neste в эти выходные:
Бензин 95 — 1.149 Бензин 98 — 1.199 Дизельное топливо D — 0.959 Neste Pro Diesel — 1.039
В полдень снизила цены на топливо по всей Эстонии на 8 центов и Circle K. Вдобавок в "черный уикенд" дополнительная скидка 10 центов с литра на топливо milesPLUS для клиентов EXTRA Club. Помимо выгодных цен на топливо в этот уикенд специальные цены на автомойку, горячую еду и напитки.
Бензин 95 miles сегодня стоит 1,149 евро за литр и дизельное топливо D miles - 0,959 евро за литр.
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