Черная пятница на носу: как безопасно заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах(3)
Вот-вот наступит крупнейший в мире праздник шопинга ”Черная пятница”. Как заказывать товары в зарубежном интернет-магазине, чтобы не быть обманутым?
Вот-вот наступит крупнейший в мире праздник шопинга ”Черная пятница”. Как заказывать товары в зарубежном интернет-магазине, чтобы не быть обманутым?
Исполнительный директор Союза интернет-торговли Эстонии Тыну Вяэт отмечает, что если вы хотите совершать покупки на 100% безопасно, то отдайте предпочтение эстонскому интернет-магазину, однако, следуя определённым советам, можно совершать покупки безопасно также и в заграничных интернет-магазинах.
”На большую часть сайтов нечестных торговцев люди попадают зачастую через социальные сети, поскольку сомнительные зарубежные интернет-магазины именно там рекламируют необычайно товары по необычайно низким ценам. Если кто-то продаёт товары лучших мировых брендов вполовину дешевле, то это сразу должно вызвать подозрения”, — сказал Вяэт.
Также следует следить за тем, опубликовал ли интернет-магазин контактные данные, т. е. адрес электронной почты, телефон, адрес и месторасположение, а также понятно ли по опубликованной информации, с предприятием из какого государства вы имеете дело. ”Конечно, стоит ”погуглить”, поскольку результатами поиска по названию интернет-магазина могут быть как положительные, так и отрицательные отзывы. Если вы имеете дело с мошенником, то, как правило, найдутся несколько страниц негативных отзывов”, — пояснил Вяэт.
Конечно, стоит до совершения покупки ознакомиться, какие возможности для оплаты предлагаются, а также — закрыта или открыта иконка с замком рядом с адресом интернет-магазина в строке домена интернет-магазина. Если открыта, то вводимые при покупке товаров в этом интернет-магазине данные защищены не достаточно безопасно.
Интернет-магазины предлагают разные способы оплаты, но по возможности следует отдавать предпочтение защищённому способу оплаты PayPal или платежам кредитной картой с 3D-аутентификацией (3-D Secure). У оплаты кредитной картой в зарубежном интернет-магазине большое преимущество в том, что возможные риски берёт на себя банк, а не владелец карты. Таким образом, в случае ошибочной сделки или мошенничества будет проще отменить сделку и быстрее получить назад деньги”, — пояснила руководитель сферы кредитных карт Inbank Мари-Лийс Кюппар. Она согласилась, что многие случаи мошенничества с платежами связаны с воровством данных кредитной карты, но для решения этой проблемы разработали 3D-аутентификацию, которая при оплате в интернет-магазине добавляет один дополнительный уровень безопасности.
”3D-аутентификация означает по своей сути ещё один круг аутентификации, чтобы убедиться, что покупку совершает именно владелец карты. Например, следует ввести в отдельном окне код безопасности, который отправлен на телефонный номер владельца карты. Если кто-то украл данные и вам придёт смс с кодом подтверждения, но вы сейчас ничего не покупаете, то с высокой долей вероятности кто-то другой пытается воспользоваться вашей картой”, — рассказала Кюппар. Она рекомендовала для минимизации рисков устанавливать на платёжной карте также дневной и месячные лимиты.
Кроме того, покупать с кредитными картами выгоднее самому покупателю. ”Например, покупая с помощью карты Inpay можно получать назад часть денег, потраченных при осуществлении карточных платежей, будь то покупка в продуктовом магазине, счёт за обед в ресторане или оплата услуг парикмахера, и это как в Эстонии, так и за рубежом. Это как пассивный доход, который накапливается на счёте без необходимости ещё что-то делать специально для этого”, — сказала Кюппар. Она добавила, что так можно зарабатывать десятки евро с обычных расходов.
И Кюппар, и Вяэт отметили, что одним из признаков качественного и безопасного магазина являются, безусловно, разные возможности для оплаты и сотрудничество с признанными в мире брендами, такими как Mastercard, Visa, а также PayPal.
Зарубежные интернет-магазины предлагают разные возможности доставки. Обычно разница в скорости доставки и способе транспортировки. Так можно различать стандартную и экспресс-доставку, и товар может быть доставлен курьером на дом, в почтовую контору или посылочный терминал.
Директор отдела услуг по доставке посылок Itella Estonia Рауно Паррас отметил, что при заказе товара из-за рубежа стоит доверять международным курьерским фирмам, которые более благонадёжны и сотрудничают с местными фирмами по доставке посылок, обеспечивая таким образом самую быструю и безопасную доставку. ”Например, если поставщик услуги — DHL, а посылка заказывается со стандартной услугой доставки, то посылка поступает в посылочный терминал Smartpost Itella или доставляется курьером к двери клиента”, — пояснил Паррас. Он подчеркнул, что если международный интернет-магазин не отображает поставщика, посылка может быть доставлена на место через самых разных поставщиков услуг и в худшем случае может пропасть.
Также Паррас рекомендовал проверять введённые контактные данные. ”Предпосылка для безопасной поставки — это корректно введённые почтовый адрес с индексом и номер мобильного телефона. Корректность данных желательно проверять как при совершении покупок в интернет-магазине, так и, например, в самообслуживании Smartpost, чтобы убедиться, что не возникнет путаницы с отправлением. Также от этого может зависеть скорость доставки посылки”, — сказал директор отдела услуг по доставке посылок Itella Estonia. Номер телефона необходим для направления посылки в посылочный терминал или для того, чтобы курьерская фирма могла оповестить клиента о времени прибытия посылки или его изменении.
Как директор отдела услуг по доставке посылок Itella Estonia, так и исполнительный директор Союза интернет-торговли Эстонии советуют всегда обращать внимание на условия покупки и возврата товаров, чтобы при желании была возможность обменять или вернуть товар. ”Например, следует узнать, находится ли интернет-магазин в Европейском союзе и действует ли право возврата в течение 14 дней, насколько велик расход на возврат и в течение какого времени можно подавать претензию”, — сказал Вяэт.
Паррас добавил, что доставленную посылку следует по возможности открывать в присутствии курьера. ”Если посылка доставлена повреждённой или клиент обнаруживает дефектную поставку, то очень важно, чтобы случай ущерба был зарегистрирован, и для этого следует связаться со службой обслуживания клиентов интернет-магазина. Только тогда курьерская фирма начнёт разбираться с возникшей проблемой”, — посоветовал Паррас.
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