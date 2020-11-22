Черная пятница на носу: как безопасно заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах

Выберите благонадежного торговца



Исполнительный директор Союза интернет-торговли Эстонии Тыну Вяэт отмечает, что если вы хотите совершать покупки на 100% безопасно, то отдайте предпочтение эстонскому интернет-магазину, однако, следуя определённым советам, можно совершать покупки безопасно также и в заграничных интернет-магазинах.

”На большую часть сайтов нечестных торговцев люди попадают зачастую через социальные сети, поскольку сомнительные зарубежные интернет-магазины именно там рекламируют необычайно товары по необычайно низким ценам. Если кто-то продаёт товары лучших мировых брендов вполовину дешевле, то это сразу должно вызвать подозрения”, — сказал Вяэт.

Также следует следить за тем, опубликовал ли интернет-магазин контактные данные, т. е. адрес электронной почты, телефон, адрес и месторасположение, а также понятно ли по опубликованной информации, с предприятием из какого государства вы имеете дело. ”Конечно, стоит ”погуглить”, поскольку результатами поиска по названию интернет-магазина могут быть как положительные, так и отрицательные отзывы. Если вы имеете дело с мошенником, то, как правило, найдутся несколько страниц негативных отзывов”, — пояснил Вяэт.

Конечно, стоит до совершения покупки ознакомиться, какие возможности для оплаты предлагаются, а также — закрыта или открыта иконка с замком рядом с адресом интернет-магазина в строке домена интернет-магазина. Если открыта, то вводимые при покупке товаров в этом интернет-магазине данные защищены не достаточно безопасно.

Платите безопасно и с выгодой для себя



Интернет-магазины предлагают разные способы оплаты, но по возможности следует отдавать предпочтение защищённому способу оплаты PayPal или платежам кредитной картой с 3D-аутентификацией (3-D Secure). У оплаты кредитной картой в зарубежном интернет-магазине большое преимущество в том, что возможные риски берёт на себя банк, а не владелец карты. Таким образом, в случае ошибочной сделки или мошенничества будет проще отменить сделку и быстрее получить назад деньги”, — пояснила руководитель сферы кредитных карт Inbank Мари-Лийс Кюппар. Она согласилась, что многие случаи мошенничества с платежами связаны с воровством данных кредитной карты, но для решения этой проблемы разработали 3D-аутентификацию, которая при оплате в интернет-магазине добавляет один дополнительный уровень безопасности.