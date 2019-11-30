"Черная пятница": какие товары в Эстонии пользуются наибольшим спросом

"В этот день продажи сильно растут. Особенно в этом году заметно, как много фирм принимают участие в распродажах. Очень много предложений, среди которых есть даже автомобили. В этот раз и рекламы самого дня много", — сообщил исполнительный директор Союза э-торговли Тыну Вяэт.

Если на родине "черной пятницы", в Америке, скидки начинаются с 50%, то в Эстонии они варьируют от 10 до 30% и редко бывают выше.

"Существует разница, как отмечают "черную пятницу" американские и эстонские магазины. В Америке больше выгодных предложений. Но популярность этого дня в Эстонии растет. Вместе с этим из года в год и скидки становятся больше", — отметила директор по маркетингу торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Хелина Лейф.

Наибольшим спросом среди эстонских клиентов пользуются дорогостоящие товары, такие как электроника, мебель и бытовая техника, также популярны средства для макияжа.