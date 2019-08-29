Через семь лет в Bolt должны появиться первые беспилотные автомобили

”Многие технологические компании занимаются разработкой беспилотных автомобилей, вместо этого мы хотим выстроить технологию для беспилотных машин, которая основывается на программном обеспечении и уже существующих навигационных приложениях. Это даст отличную возможность использовать знания разработчиков Bolt о машинном обучении, картах и их оптимизации”, — говорит руководитель по разработке продуктов Bolt Евгений Кабанов.

Основной целью сотрудничества является разработка технологий, которые помогут достичь автомобилям четвертого уровня автономности. Это означает, что в большинстве случаев нет необходимости вмешательства человека в управление средством передвижения, за исключением ”белых пятен” на картах или экстремальных погодных условий. В ближайшие годы Bolt и Тартуский университет будут тестировать пилотные технологии в подходящих районах города. Долгосрочная цель данного проекта — интегрировать беспилотные автомобили в транспортную платформу Bolt в 2026 году.

”Сотрудничество с Bolt даст нам возможность протестировать технологию беспилотных автомобилей в реальных условиях дорожного движения еще на стадии разработки. Мы будем привлекать студентов к экспериментам и готовить их к работе с автономными технологиями”, — говорит руководитель работы по сотрудничеству с частными предприятиями Института информатики Тартуского университета Анне Яагер.