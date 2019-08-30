Через кассы магазинов клиенты Coop Pank уже внесли на счета более миллиона евро

Клиенты также тепло приняли запущенную год назад услугу снятия наличных со счета в кассах магазинов Coop, но уже с первых недель объем взноса наличных по системе Coop Sula превысил объем снятых таким образом денег. ”Статистика магазинов Coop демонстрирует, что несмотря на популярность карточных платежей, около половины всех покупок в Эстонии оплачивают наличными, причем доля использования наличных еще выше за пределами больших городов. Вместе с тем с каждым годом в стране становится все меньше осуществляющих расчеты наличными банковских отделений и банкоматов. В результате возможности взноса наличных денег на счета в нашей стране были ограничены”, — пояснил Керем. Сегодня в Эстонии всего 211 банкоматов с возможностью взноса наличных, причем большинство из них находятся в крупных центрах.

В настоящее время внести наличные на счет можно примерно в 240 магазинах Coop. Постепенно к системе будут подключаться все новые магазины. Подробнее с перечнем магазинов, обеспечивающих взнос наличных денег, можно ознакомиться по адресу https://www.cooppank.ee/sula.

Взнос наличных в кассе магазина выполняется так же, как и в обычном банкомате, однако в данном случае деньги принимает кассир. Услугой могут пользоваться только частные и бизнес-клиенты Coop Pank, поскольку деньги поступают на расчетный счет клиента в Coop Pank. Частные клиенты могут класть на счет до 1000 евро в день и до 2000 евро в месяц. Бизнес-клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и до 10 000 евро в месяц. Деньги поступают на счет моментально и ими сразу же можно пользоваться. На счет можно класть и монеты.

Для клиентов, присоединившихся к пакетам банковских услуг Rahn и Rändrahn, взнос наличных бесплатен. Клиенты других банков, желающие использовать услугу, должны открыть в Coop Pank расчетный счет и заказать себе банковскую карточку.