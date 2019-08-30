30.08.2019, 21:55

Через кассы магазинов клиенты Coop Pank уже внесли на счета более миллиона евро


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Coop Konsum Mustvee
Coop Konsum MustveeFoto: Anni Õnneleid

В мае этого года Coop Pank запустил услугу взноса наличных денег – за три месяца с ее помощью клиенты Coop Pank внесли на счета уже более миллиона евро. Активнее всего услугой взноса наличных пользуются в больших магазинах, где бывает больше покупателей. Граница в миллион внесенных евро была пройдена в конце августа в кассе Põlva Maksimarket в Пылвамаа, говорится в пресс-релизе.

Руководитель сферы повседневного банковского обслуживания Coop Pank Теэт Керем отметил, что объемы наличных, переведенных на счета посредством данной услуги, увеличиваются ежемесячно, и услуга доказала свою востребованность — особенно в сельских регионах за пределами больших городов, где простым людям и предпринимателям больше не нужно проезжать десятки километров только для того, чтобы попасть к банкомату или в банковское отделение с возможностью взноса наличных. ”В среднем за один раз люди кладут на счет 120 евро. Наиболее популярным магазином для взноса наличных оказался Lasnamäe Maksimarket. Чаще всего услугой пользуются небольшие рассчитывающиеся наличными фирмы, которые регулярно переводят средства из кассы на счета, а также множество частных клиентов, которые ценят возможность положить наличные на счет, не отвлекаясь от шоппинга”, — сказал Керем.

Клиенты также тепло приняли запущенную год назад услугу снятия наличных со счета в кассах магазинов Coop, но уже с первых недель объем взноса наличных по системе Coop Sula превысил объем снятых таким образом денег. ”Статистика магазинов Coop демонстрирует, что несмотря на популярность карточных платежей, около половины всех покупок в Эстонии оплачивают наличными, причем доля использования наличных еще выше за пределами больших городов. Вместе с тем с каждым годом в стране становится все меньше осуществляющих расчеты наличными банковских отделений и банкоматов. В результате возможности взноса наличных денег на счета в нашей стране были ограничены”, — пояснил Керем. Сегодня в Эстонии всего 211 банкоматов с возможностью взноса наличных, причем большинство из них находятся в крупных центрах.

В настоящее время внести наличные на счет можно примерно в 240 магазинах Coop. Постепенно к системе будут подключаться все новые магазины. Подробнее с перечнем магазинов, обеспечивающих взнос наличных денег, можно ознакомиться по адресу https://www.cooppank.ee/sula.

Взнос наличных в кассе магазина выполняется так же, как и в обычном банкомате, однако в данном случае деньги принимает кассир. Услугой могут пользоваться только частные и бизнес-клиенты Coop Pank, поскольку деньги поступают на расчетный счет клиента в Coop Pank. Частные клиенты могут класть на счет до 1000 евро в день и до 2000 евро в месяц. Бизнес-клиенты Coop Pank могут класть на счет до 1000 евро в день и до 10 000 евро в месяц. Деньги поступают на счет моментально и ими сразу же можно пользоваться. На счет можно класть и монеты.

Для клиентов, присоединившихся к пакетам банковских услуг Rahn и Rändrahn, взнос наличных бесплатен. Клиенты других банков, желающие использовать услугу, должны открыть в Coop Pank расчетный счет и заказать себе банковскую карточку.

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