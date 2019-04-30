Через Bolt можно будет заказать машины Premium класса: Audi A8, BMW X5, Mercedes-Benz S, Tesla

Теперь появится четкая разница между обычной категорией Bolt и новой категорией Premium.

”Иногда поездка должна быть особенной. Например, когда ты отправляешься в аэропорт за бизнес-партнером или за дорогим сердцу человеком для поездки на праздничный ужин. В комфорт-категорию войдут только топ-автомобили. Заказывая Premium класс, вы можете быть уверенными, что получите поездку премиум-класса”, — говорит исполнительный директор Bolt в Эстонии Алексей Колесников.

Например, в категории Premium будут доступны автомобили Audi A8, BMW X5, Mercedes-Benz S-класса, Tesla X и Volvo S90. Все автомобили оснащены кожаным салоном и, по крайней мере, четырьмя пассажирскими местами. Цена начала поездки — 3 евро, стоимость километра 60 центов и минуты ожидания — 30 центов. Минимальная стоимость поездки в категории Premium — 4 евро.