Чем опасны кассы самообслуживания | Мужчина случайно просканировал вместо мяса лук: охранник вызвал полицию

Мужчина выбрал необходимые продукты и отправился на кассу самообслуживания. Он просканировал товар, заплатил 9 евро и 40 центов, но когда стал входить из магазина, то был задержан охранником, который к тому же вызвал и полицию.

А все из-за того, что по камере видеонаблюдаения охранник увидел, что Роберт положил на весы в кассе самообслуживания пакет с говядиной и фаршем и пробил их как лук. Магазин потерял 18 евро и 69 центов. Роберт сказал, что он ошибся. Что взвесил лук, но забыл просканировать мясо и взвесил его вместе с луком. Мужчина извинился и пообещал возместить разницу, но охрана была непреклонна.

Прибывшая на место полиция на основании статьи 218 пенитенциарного кодекса выписали Роберту штраф в размере 60 евро. Мужчина с наказанием не согласился и обратился в суд.

И прения, возникшие в суде, примечательны. Согласно позиции суда, данные кассы самообслуживания можно рассматривать как данные компьютерной программы и внесение в них незаконных изменений отвечает признакам кибермошенничества. ”Таким образом, выбрав в кассе самообслуживания неправильную цену для мясного изделия, Роберт незаконно вмешался в процесс обработки данных, нанеся материальный ущерб”,- отметила судья Юлия Верникова.