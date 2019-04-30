Чем опасны кассы самообслуживания | Мужчина случайно просканировал вместо мяса лук: охранник вызвал полицию

Она отметила, что сама система не совершала никакой ошибки и что введение существенно более низкой цены в систем показывает, что действие обычно совершается с целью получения материальной выгоды. Однако для того, чтобы наказать человека, необходимо также наличие признаков субъектного состава. Иными словами, у человека должно иметься желание получить путем совершения незаконного деяния прибыль. Роберт же утверждал, что просто ошибся. По его словам, он выбрал не ту категорию товара, поскольку отвлекся на разговор со знакомым, с которым пришел в магазин. Запись с камеры подтверждает, что Роберт действительно разговаривал с находившимся рядом с ним мужчиной. Он помогал ему взвешивать покупки. И лук, и мясо находились в пакетах.
В итоге суд посчитал аргументы Роберта весомыми и аннулировал штраф. Суд принял во внимание и отсутствие наказаний и отметил, что не все покупатели умеют пользоваться кассами самообслуживания настолько хорошо, насколько специально обученные кассиры. Поскольку оба товара были упакован одинаково и выглядели похоже, то перепутать их было несложно.
Однако применять данную логику ко всем случаям не стоит. Так, месяц назад состоялся суд над 31-летней Марией Ромашко. Женщина девять раз попадалась на махинациях в кассе самообслуживания. Они ни разу не ошибалась в пользу магазина. Общая сумма ущерба оценивается в 86 евро и 64 цента. Речь шла уже не о проступке, а об уголовном деле. За систематическое незаконное присвоение суд наказал женщину заключением сроком на три месяца с испытательным сроком в полтора года.
Также есть случаи, кода люди просто выходят из ворот кассы, не заплатив за товар. Так поступил и 35-летний Александр Сенюков, который вынес таким образом 17 банок икры, а также большое количество филе форели и лосося, орехи и прочее. Общая стоимость его груза составила 688 евро и 9 центов. В прошлом году ему было назначено наказание в виде условного заключения сроком на шесть месяцев.