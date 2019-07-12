Чем мощнее автомобиль, тем больше аварий. Какие машины попадают в ДТП чаще всего?

Среди наиболее распространенных марок автомобилей наибольшей частотой случаев возникновения ущерба в прошлом году отличился Lexus, который вызвал в среднем семь дорожно-транспортных происшествий на каждые 100 автомобилей. Частота случаев возникновения ущерба превысила шесть также для автомобилей марок BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Porsche.
Данные взяты из Регистра дорожного страхования и не содержат случаев добровольного страхования транспортного средства (страхования каско). При проведении анализа за основу были взяты марки автомобилей, для которых насчитывается не менее 1000 застрахованных автомобилей.
Эстонский фонд дорожного страхования является администратором Регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств без договора о дорожном страховании. ФДС возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров, касающихся дорожного страхования, через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.
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