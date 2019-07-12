Чем мощнее автомобиль, тем больше аварий. Какие машины попадают в ДТП чаще всего?

По словам председателя ФДС Марта Йессе, стремительное развитие технологий в последние годы не снизило частоту ущерба в случае более мощных автомобилей. ”Связь мощности двигателя и частоты случаев возникновения ущерба очевидна и наблюдается как в Эстонии, так и в остальном мире. Однако в дорожно-транспортных происшествиях гораздо более важную роль играют действия водителя. Независимо от марки автомобиля, любой водитель должен внимательно вести себя на дороге, соблюдать скоростной режим, избегать опасных обгонов и посторонних занятий — например, пользования телефоном”, — подчеркнул Йессе.

В минувшем году средняя частота случаев возникновения ущерба для автомобиля мощностью 100 кВт составила 5,42. Иначе говоря, на сто автомобилей приходилось пять страховых случаев. Однако для автомобилей мощностью около 200 кВт этот показатель составил уже более шести.

Частота случаев возникновения ущерба в процентах показывает долю транспортных средств, которые нанесли связанный с дорожно-транспортным происшествием ущерб в течение страхового года. Страховой год рассчитывается исходя из суммы дней действовавшего в течение года дорожного страхования.