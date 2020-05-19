Человеческая ошибка: LHV нечаянно слил имена сотен заемщиков

"К сожалению, произошла человеческая ошибка, и примерно 200 клиентов LHV получили от руководителя отдела финансирования письма, в которых были видны адреса электронной почты других получателей письма", - признал руководитель по коммуникациям LHV Прийт Рум изданию Forte.

В этом письме клиенты извещались о том, что нужно учитывать по окончанию чрезвычайного положения. В том числе банк сообщал, что при необходимости он может рассмотреть возможность предоставления платежных отпусков и в дальнейшем.

"Каких-то личных данных, кроме самого адреса, в письме не содержалось", - отметил Рум и опроверг утверждение о том, что получателями письма были только те, кто задолжал банку.

"Информация том, что получателями были должники, неверная, - сказал Рум. - Приносим всем, получивших письмо, извинения. Будем со своей стороны следить, чтобы подобная ситуация в будущем не повторилась".

Советник по внешним связям Инспекции по защите данных Сигне Хейберг сказала, комментируя случившееся, что, согласно регламентации ЕС, лицо, ответственное за обработку личных данных, должно известить инспекцию о нарушении в течение 72 часов после инцидента.

"Идет ли речь о нарушении или нет, - это должен оценивать сам банк. Конечно, банк будет пользоваться большим доверием, если он не будет позволять видеть почтовые адреса своих клиентов другим лицам, даже если эти другие лица - тоже заемщики. Тем более, что банк не может гарантировать, что кто-то из получателей письма в свою очередь не разошлет почтовые адреса куда-то еще", - отметила Хейберг.

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