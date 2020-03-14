Чего люди в панике скупают в магазинах больше всего? И при чем здесь туалетная бумага?

"Такого роста продаж никто ожидать не мог, — признает представитель Rimi Катрин Батс. — Видимо, и сегодня еще будут делать закупки". Она перечислила то, что больше всего пользуется популярностью у людей: это сухие продукты, такие как макароны, рис, сахар, соль, а также хозяйственные товары — туалетная бумага, мыло, средства для стирки.

Батс сообщила, что торговая сеть Rimi увеличила свои запасы и высказала надежду, что ситуация в течение нескольких дней стабилизируется. "Все побежали в крупные магазины, но в некоторых небольших торговых точках ситуация лучше", — сказала она и посоветовала людям ходить в свои привычные магазины и вместо панической скупки товаров действовать в обычном режиме — тогда не будут пустеть прилавки и товара хватит всем.

Представитель сети Coop Мартин Мийдо сообщил, что в последние дни в их магазинах больше всего покупали продукты с длительным сроком хранения, к примеру, консервы (самыми популярными были мясные), сухие продукты (макароны, рис, гречка) и супы в банках. В большем, чем обычно количестве магазины продавали туалетную бумагу и мыло, средства для чистки и стирки.

"Осмелюсь утверждать, что есть много людей, которые не поддались панике", — сказал Мийлдо.