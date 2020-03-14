Чего люди в панике скупают в магазинах больше всего? И при чем здесь туалетная бумага?

"Если уж делать себе запасы, то не покупать то, что покупает сосед, а то, что ты сам ешь, — рекомендует он. — Например, если ты гречку не ешь, то нет и смысла ее покупать".
"Вопрос не в том, хватит ли товара, а лишь в том — насколько быстро он вернется на полки", — успокаивает покупателей представитель Coop.
Специалист по коммуникациям Selver Риво Вески рассказал, что самые раскупаемые товары в магазинах сети — это туалетная бумага, бумажные полотенца, средства дезинфекции, сухие продукты, готовая еда с длительным сроком годности — супы в банках, еда быстрого приготовления (готовится с добавлением горячей воды), мука, сахар и соль.
Продажи по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 30%. "Самый большой бум — в нашем электронном магазине, там рост сегодня почти пятикратный по сравнению с прежними рекордными днями, — сказал Вески. — Работаем сейчас на пределе и ждем в Selver на помощь людей, которым грозит простой или неоплачиваемый отпуск".
Просматривая весь этот список товаров, возникает вопрос: почему люди скупают в большом количестве туалетную бумагу? Коронавирус же лишь в очень редких случаях вызывает недержание.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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