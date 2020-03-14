14.03.2020, 11:57

Чего люди в панике скупают в магазинах больше всего? И при чем здесь туалетная бумага?

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Хели Рааметс
EST 3
Чего люди в панике скупают в магазинах больше всего? И при чем здесь туалетная бумага?
Kenno Soo

Вечером в среду жители страны начали массово опустошать прилавки супермаркетов. Если раньше на случай кризиса запасались спичками и свечками, то теперь популярностью пользуются другие товары.

"Такого роста продаж никто ожидать не мог, — признает представитель Rimi Катрин Батс. — Видимо, и сегодня еще будут делать закупки". Она перечислила то, что больше всего пользуется популярностью у людей: это сухие продукты, такие как макароны, рис, сахар, соль, а также хозяйственные товары — туалетная бумага, мыло, средства для стирки.

Батс сообщила, что торговая сеть Rimi увеличила свои запасы и высказала надежду, что ситуация в течение нескольких дней стабилизируется. "Все побежали в крупные магазины, но в некоторых небольших торговых точках ситуация лучше", — сказала она и посоветовала людям ходить в свои привычные магазины и вместо панической скупки товаров действовать в обычном режиме — тогда не будут пустеть прилавки и товара хватит всем.

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Представитель сети Coop Мартин Мийдо сообщил, что в последние дни в их магазинах больше всего покупали продукты с длительным сроком хранения, к примеру, консервы (самыми популярными были мясные), сухие продукты (макароны, рис, гречка) и супы в банках. В большем, чем обычно количестве магазины продавали туалетную бумагу и мыло, средства для чистки и стирки.

"Осмелюсь утверждать, что есть много людей, которые не поддались панике", — сказал Мийлдо.

"Если уж делать себе запасы, то не покупать то, что покупает сосед, а то, что ты сам ешь, — рекомендует он. — Например, если ты гречку не ешь, то нет и смысла ее покупать".
"Вопрос не в том, хватит ли товара, а лишь в том — насколько быстро он вернется на полки", — успокаивает покупателей представитель Coop.

Специалист по коммуникациям Selver Риво Вески рассказал, что самые раскупаемые товары в магазинах сети — это туалетная бумага, бумажные полотенца, средства дезинфекции, сухие продукты, готовая еда с длительным сроком годности — супы в банках, еда быстрого приготовления (готовится с добавлением горячей воды), мука, сахар и соль.

Продажи по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 30%. "Самый большой бум — в нашем электронном магазине, там рост сегодня почти пятикратный по сравнению с прежними рекордными днями, — сказал Вески. — Работаем сейчас на пределе и ждем в Selver на помощь людей, которым грозит простой или неоплачиваемый отпуск".

Просматривая весь этот список товаров, возникает вопрос: почему люди скупают в большом количестве туалетную бумагу? Коронавирус же лишь в очень редких случаях вызывает недержание.

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Коронавирус COVID-19

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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