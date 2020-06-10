Часть заказанных в разгар эпидемии из Китая средств индивидуальной защиты еще не прибыло в Эстонию

В разгар эпидемии коронавируса правительство решило в срочном порядке пополнить запас средств индивидуальной защиты. Министр государственного администрирования Яак Ааб заключил с китайской фирмой Jiangxi Shunkang Pharmaceutical Group Co договор на сумму 10,5 млн евро.
Дефицита средств индивидуальной защиты в Эстонии избежать удалось, однако выясняется, что примерно половина заказанного товара еще не прибыла в Эстонию. Это подтвердил Delfi пресс-секретарь министра Михкель Лендок. По его словам, последнюю партию китайцы передали для отправки в Эстонию в прошлую пятницу.
Поскольку эпидемия отступила, правительство Эстонии решило вместо дорогой авиадоставки использовать наземную, которая, однако, занимает больше времени. Всего в Эстонию на нескольких поездах прибудет около 31 контейнера. ”Предположительно последние контейнеры прибудут в Эстонию к концу июня”, — сказал Лендок.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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