Часть заказанных у Китая в марте средств личной защиты еще на пути в Эстонию

"К сегодняшнему дню из 31 контейнера в Эстонию прибыли 18, последние должны прибыть самое позднее к 14-му июля", - сообщил пресс-секретарь министерства финансов Михкель Лендок.
Лендок пояснил, что все контейнеры достигли промежуточной станции в Польше, и оттуда их доставляют по 2-3 в Эстонию. "Всего из заказанных в Китае средств защиты в Эстонии в настоящий момент почти 80%", - сказал он.
По словам Лендока, длительность доставки обусловлена различными обстоятельствами, из которых основным стало специфика оформления документации для железнодорожного транспорта. Свою роль сыграли и праздники в Китае.
"Выбор железнодорожного транспорта был осознанным, это в разы дешевле авиации. Необходимый запас средств личной защиты в Эстонии в наличии был, и поэтому не было крайней нужды быстро доставлять его в Эстонию", - пояснил он.
Лендок также заверил, что все средства, заказанные государством, проверены и они отвечают требованиям.
Упомянутый китайский заказ был сделан в марте, Ааб тогда подписал контракт на закупку с китайской компанией Jiangxi Shunkang Pharmaceutical Group Co, его сумма составила 10,5 млн евро.
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