Чаще всего в центре вспомогательных средств ищут помощи в связи с проблемой недержания мочи

Тийдо отмечает, что плюс к товарам, связанным с проблемой инконтиненции — т.е. недержания мочи — около пятой части продаваемой и сдаваемой в прокат продукции образуют инвалидные коляски. ”Поскольку благодаря государственной льготе коляски можно брать в прокат и об этом знают все больше, то и этой возможностью воспользуются довольно много”, — пояснила она и добавила, что по всей Эстонии в прокате у нуждающихся в помощи находятся в среднем около 2000 инвалидных колясок. Всего в прошлом году напрокат было выдано около 9000 вспомогательных средств, что на 10% больше, чем годом ранее.

Прокат вспомогательных средств, по словам руководителя сферы обслуживания, является удобным решением. ”Например, мы видим, что продолжают часто брать в прокат стулья-туалеты и ходунки, поскольку их можно поменять на более подходящие, если меняется состояние здоровья нуждающегося в помощи”, — пояснила Тийдо рост объема проката вспомогательных средств. ”Все больше нуждаются и в кроватях по уходу, которые помогают лежачим больным чувствовать себя дома удобно, а близким проще ухаживать за ним”, — добавила Тийдо. По ее словам, прокат вспомогательных средств используют чаще всего пожилые люди и их близкие, а также часть от арендуемых вспомогательных средств предназначается для детей и взрослых.

Хотя нуждающиеся в помощи становятся все более осведомленными, Тийдо все же напоминает, что, для приобретения или проката вспомогательного средства с государственной льготой, с собой всегда нужно иметь необходимые документы. ”Для того, чтобы не терять напрасно время, возьмите с собой в центр вспомогательных средств не только личный документ и справку от врача, но и личную карту вспомогательного средства”.

Всего 10 представительств Invaru по всей Эстонии в прошлом году посетило около 22 000 нуждающихся в помощи, из них около полутысячи — это новые пользователи, которые прибегли к государственной льготе для вспомогательных средств. Поскольку Invaru занимается не только предложением, но также и ремонтом и обслуживанием вспомогательных средств, то вырос объем и тех средств, которые проходят через ремонтную мастерскую, где их обслуживают, ремонтируют, чистят и дезинфицируют. Всего обслуживание прошли 5350 различных вспомогательных средств, которые нуждались в технической подгонке или же в подготовке к прокату — из них более 1500 ходунков, 1300 инвалидных колясок и 800 стульев-туалетов.

Десять представительств центра вспомогательных средств ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи. В представительствах есть возможность у работников обслуживания клиентов получить совет для нахождения лучшего решения, а также получить помощь также и от терапевтов и техников, которые в случае сложных вспомогательных средств помогут найти подходящее решение, приспособят средства соответственно условиям и поделятся рекомендациями по их использованию.