Чаще всего по страховке меняют экран смартфона

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн говорит, что экраны смартфонов с каждым годом становятся все больше и являются самым тонким компонентом в каждом старт-устройстве. ”Смарт-страховка дает клиентам и родителям дополнительное чувство уверенности и смелость приобретать устройства также более высокого ценового класса, поскольку если раньше клиенту приходилось оплачивать негарантийный ремонт смарт-устройства из собственного кармана, то теперь можно положиться на страховку”.

По сравнению с позапрошлым годом Elisa выплатила на 26% больше компенсаций по страховым случаям, когда устройство было полностью уничтожено. В 74% страховых случаев поврежденное смарт-устройство можно было отремонтировать, а в 24% случаев оно подлежало замене. Положительной тенденцией стало уменьшение числа краж, снизившись за два года наполовину, до 1,5%. Количество застрахованных устройств выросло в 2019 году почти на 3%.

Рассматривая год по месяцам, выясняется, что больше всего случаев ущерба было зафиксировано осенью и зимой. Типичные страховые случаи — обычные повседневные неприятности, когда чаще всего возмещается ущерб в результате падения смарт-устройства. Второе место по компенсации занимает ремонт устройств, которыми пользовались дети. ”Например, ребенок одного клиента пришел с улицы домой и положил грязную одежду в стиральную машину. Мама включила стиральную машину, и телефон постирался вместе с одеждой. По словам клиента, телефон был, конечно, очень чистый, но, к сожалению, больше не работал. К счастью, благодаря смарт-страховки его удалось заменить”, — добавила Плооманн.

Среди прочих указанных причин возникновения ущерба — поломки от сильного сжатия в кармане или сумке, кража, попадание воды в корпус аппарата и дорожно-транспортные происшествия. Смарт-страховку обычно оформляют клиенты в возрасте от 21 до 51 года, причем женщины более активно пользуются этой услугой.

Начиная с появления услуги смарт-страховки, а это произошло пять лет назад, Elisa помогла тысячам людей компенсировать случаи поломки или кражи смарт-устройств. В прошлом году по смарт-страховке Elisa было выплачено более 1,1 млн. евро компенсаций за повреждения смарт-устройств, и услугу клиенты приобретают дополнительно в каждой четвертой покупке.